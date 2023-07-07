Десятки несанкционированных свалок выявляют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года с помощью космомониторинга выявили 69 мест размещения отходов, в том числе 49 несанкционированных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, 32 свалки ликвидировали.

«Разработан план по пресечению несанкционированного размещения отходов по области. Создана мобильная рабочая группа, в состав которой входят сотрудники департамента экологии, полиции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и представители общественности. Группа выезжает в районы и по Петропавловску с целью проведения инвентаризации и выявления несанкционированных мест размещения отходов и обеспечения актуализации сведений в геопортале. В прошлом году зарегистрировали 106 свалок, в этом – 60», - проинформировал руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.

По его словам, решить проблему можно с помощью строительств новых полигонов размещения твердых бытовых отходов.

«Считаем необходимым с целью упрощения процедуры оформления и строительства полигонов разработать типовые правила по разработке и строительству полигонов ТБО в городских и сельских населенных пунктах», - добавил А.Бектасов.