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вчера 22:30
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Десятки нарушений допустили водители автобусов за два дня в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские усилили работу по обеспечению безопасности пассажиров такси и автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в спецмероприятии «Автобус» участвуют патрульная и административная полиция, участковые инспекторы. В Петропавловске и в районах области проводятся специальные рейды и «отработки». Цель - контроль за соблюдением правил дорожного движения и мониторинг технического состояния пассажирского транспорта.
«За два дня выявили 128 нарушений ПДД со стороны автобусов и такси. Из них 35 фактов пользования за рулем телефоном. 19 нарушений правил маневрирования, 9 фактов использования автомобилей, не прошедших техосмотр. Один водитель такси был задержан за управление авто в нетрезвом виде. Цель профилактического мероприятия - не количество выявленных нарушений, а качественная организационная работа по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров автобусов, такси», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.
С начала года по области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли и 20 получили ранения.
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