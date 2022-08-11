11 Августа 2022 00:39

Десятки мигрантов пропали в результате кораблекрушения у берегов Греции

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Десятки людей числятся пропавшими без вести после того, как в среду у греческого острова Карпатос, между Родосом и Критом в Эгейском море, затонула лодка, перевозившая беженцев и мигрантов. Об этом заявили передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердили сообщения греческих властей о том, что в результате инцидента пропали без вести около 50 человек.

По предварительным данным, спасенные пассажиры судна являются выходцами из Афганистана, Ирака и Ирана. Когда лодка начала тонуть, на ее борту находились от 60 до 80 человек.

«Очень печальные новости пришли сегодня из Эгейского моря: десятки людей пропали без вести после того, как в среду утром у острова Родос затонула лодка», – говорится в сообщении греческого представительства при УВКБ. В Эгейском море началась масштабная поисково-спасательная операция.

Затонувшая лодка вышла из порта города Анталья, расположенного на южном побережье соседней Турции. Спасенные пассажиры рассказали, что судно направлялось в Италию.

«На данный момент спасены 29 человек», – сообщили в УВКБ.

Участок морского маршрута, пролегающий от турецкого побережья в Эгейском море до греческих островов, чрезвычайно опасен для самодельных лодок с беженцами и мигрантами. В этом месте погибли тысячи людей, пытавшихся добраться до Европы.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с января 2022 года в восточном Средиземноморье погибли 64 человека, в 2021 году – 111 человек. Предыдущее кораблекрушение в Эгейском море произошло 19 июня, когда у острова Миконос погибли восемь человек.

Беженцев и мигрантов, пересекающих Средиземное море, чтобы добраться до Европы, сейчас меньше, чем в 2015 году, однако подобные путешествия по-прежнему остаются смертельно опасными.

С начала года до Европы удалось добраться 70 325 мигрантам, 65 548 из которых пересекли Средиземное море. Самый большой контингент осел в Италии: 43 740 прибывших с начала года. Далее следуют Испания – почти 17 000 прибывших, Греция (7 261) и Кипр (2 268).

Фото: ЮНИСЕФ / А. Гилбертсон



