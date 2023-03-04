Десятки машин вызволили из снежного плена в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Наурзумском районе Костанайской области спасли застрявших в снежном плену людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, сегодня в результате сложных погодных условий на территории Наурзумского района обострилась ситуация на участке автодороги областного значения Аулиеколь-Жолдама между селами Дамды и Кожа.

«В снежном плену оказались 2 легковые автомашины с 9 пассажирами. К месту происшествия выехали сотрудники Амангельдинской пожарной части № 26 на вездеходе Нива-БРОНТО и спасатели Аркалыка на технике высокой проходимости СКБ-600. В 11:15 спасатели доставили 3 человек в село Кожа и передали сотрудникам местного РОВД. 6 человек в 11:00 спасатели повезли в Аркалык по месту жительства», - сообщили в ведомстве.

Спасали застрявших и на другом участке этой же трассы вблизи села Ушаково.

«В снежном заторе застряла колонна из 13 автомашин, 10 легковых и 3 грузовых. В них находились 15 человек, в их числе 9 детей. Для эвакуации и оказании помощи попавшим в трудное положение автомобилистам и пассажирам выехали сотрудники ПЧ-15 Аулиекольского района на КамАзе на вездеходном шасси. Спасенные граждане будут доставлены в село Аулиеколь», - добавили в ДЧС.

В департаменте по ЧС пояснили, что днем ранее заблаговременно были даны рекомендации населению о закрытии участка дороги Аулиеколь-Жолдама с 53 по 257 км., распространено штормовое предупреждение.