Десятки людей стали жертвами наводнений в Афганистане и Пакистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Сильные наводнения, вызванные сезонными дождями на востоке Афганистана и в соседних районах Пакистана, привели к гибели десятков людей за ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий афганской провинции Логар Абдулла Муфакер сообщил о гибели девяти человек в районе Куши. Вместе с тем, уточняется, что точное число погибших и пострадавших от последствий наводнения в Афганистане неизвестно. Отмечается экономический ущерб от падежа скота, разрушения домов и сельскохозяйственных угодий.

По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе 11 жителей в районах, граничащих с Афганистаном. Спасатели при поддержке военных эвакуировали тысячи людей.

На прошлой неделе проливные дожди вызвали внезапные наводнения, в результате которых десятки людей погибли и пропали без вести в Афганистане.





Фото: abcnews.go.com











