Десятки людей стали жертвами наводнений в Афганистане и Пакистане
Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий афганской провинции Логар Абдулла Муфакер сообщил о гибели девяти человек в районе Куши. Вместе с тем, уточняется, что точное число погибших и пострадавших от последствий наводнения в Афганистане неизвестно. Отмечается экономический ущерб от падежа скота, разрушения домов и сельскохозяйственных угодий.
По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе 11 жителей в районах, граничащих с Афганистаном. Спасатели при поддержке военных эвакуировали тысячи людей.
На прошлой неделе проливные дожди вызвали внезапные наводнения, в результате которых десятки людей погибли и пропали без вести в Афганистане.
Фото: abcnews.go.com