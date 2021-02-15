Десятки людей пострадали в результате масштабного возгорания на границе Ирана и Афганистана

ГЕРАТ. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 60 человек получили различные травмы в результате масштабного возгорания, вызванного взрывом сотни транспортирующих топливо транспортных средств. Пожар охватил таможенный пост на территории Афганистана, граничащей с Ираном. Сообщается о перебоях в поставке электричества и ущербе в миллионы долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Говорится, что в сторону границы иранскими властями были отправлены пожарные машины и машины скорой помощи, пока местные жители боролись с пожаром в приграничном городке Ислам Кала. Позже пожар был локализован.

Согласно предварительным данным, причиной пожара явился взрыв газового танкера. Однако после власти Афганистана сообщили, что первоначальная причина возгорания не ясна.

Говорится, что Вахид Катали (Waheed Qatali), мэр города Герата, обратился к иранским властям и военнослужащим НАТО с просьбой оказать содействие в тушении пожара, что разрушил электрическую инфраструктуру города.

«Пожар был взят под контроль, но он охватил 500 транспортных средств», - процитировала слова представителя мэра города Герата Джилани Фархада новостное агентство Ирана IRNA в субботу вечером.

Сообщается, что сотни транспортных средств, транспортирующих топливо и газ, были убраны с территории происшествия спасателями и сотрудниками афганских Сил безопасности. Также помощь в тушении пожара с воздуха была запрошена у миссии НАТО «Решительная поддержка».

Хусейн Ахундхадэ (Hossein Akhundzadeh), представитель региональной торговли Ирана, сообщил, что более 300 транспортных средств, транспортирующих газ, дизель и бензин, взорвались в результате пожара.

«Неизвестно, удалось ли водителям покинуть транспортные средства или нет», - сказал он.

Сообщается, что подача 100 мегаватт электричества из Ирана на территорию провинции Герат была прервана в результате разрушения двух столбов во время пожара. 60% территории провинции Герат, одной из крупнейших провинций Афганистана, осталась без электричества.

Юнусу Казизаде (Younus Qazizada), глава Торговой и Индустриальной Палаты города Герата, сообщил, что пожар нанес ущерб в миллионы долларов. Согласно предварительным расследованиям, на данный момент ущерб насчитывается в сумму более 50 миллионов.

Семнадцать пострадавших были транспортированы в госпитали в результате пожара.