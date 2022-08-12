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Десятки людей пострадали в парке развлечений в Германии
12 Августа 2022 14:26

Десятки людей пострадали в парке развлечений в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Посетители парка развлечений в Германии получили травмы во время катания на аттракционе, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел в парке Legoland в Гюнцбурге, в Баварии. Там столкнулись два поезда на американских горках. Авария произошла, когда один поезд уже остановился, а другой позади него не полностью затормозил и столкнулся с ним.

В результате аварии пострадал 31 человек, в том числе один получил серьезные травмы. 16 человек доставили в больницу, 15 отказались от госпитализации, врачи осмотрели их на месте и отпустили домой. Среди пострадавших 10 детей, один подросток и 20 взрослых. В общей сложности в двух поездах находились 38 человек.

По словам полиции, три спасательных вертолета прибыли на место происшествия в качестве меры предосторожности, но не были задействованы.

Аттракцион закрыт на время проведения расследования.

По словам официальных лиц, на прошлой неделе один человек погиб в результате несчастного случая на американских горках в немецком парке развлечений Klotti Park, упав с аттракциона.


Фото: abcnews.go.com


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