Десятки фур застряли на въезде в Казахстан через погранпункт Жайсан

С 19 мая текущего года на пункте пропуска Жайсан была внедрена система электронной очереди CarGoRuqsat. Однако в ходе пилотного проекта водители столкнулись с рядом серьезных проблем и обратились за содействием в областную Палату предпринимателей.

Электронная система CarGoRuqsat изначально была призвана упростить и ускорить процесс пересечения границы для перевозчиков. Однако на практике проект столкнулся с многочисленными препятствиями. Уже в первую неделю работы более 200 перевозчиков обратились с жалобами в Палату предпринимателей Актюбинской области, указав через специальный WhatsApp-чат, что система функционирует некорректно.

Основная претензия - грузовые автомобили, зарегистрированные в электронной очереди, вынуждены ожидать своей очереди вместе с легковыми транспортными средствами. На пункте пропуска отсутствует площадка накопления с информационным табло, регулирующим движение и порядок въезда. Это приводит к хаосу в логистике, увеличению времени ожидания и росту операционных расходов для бизнеса.

- Еще одной важной проблемой является низкое качество предоставляемых услуг. Несмотря на то, что система является платной, в зоне ожидания не предусмотрены санитарные условия, удобные площадки для отдыха, укрытия от солнца и дождя. Дополнительные трудности создают ремонтные работы на прилегающих участках дороги. Из-за ограниченной пропускной способности транспорт сопровождается дорожной полицией группами, что также приводит к задержкам и конфликтным ситуациям, - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Актюбинской области.

На очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции было выдвинуто несколько конкретных предложений. В частности, Департаменту государственных доходов было рекомендовано временно приостановить работу системы CarGoRuqsat до завершения дорожных работ, чтобы снизить уровень скопления грузовиков вблизи пункта пропуска.

Также предложено провести технический аудит системы и оценить её готовность к функционированию в условиях ремонта дорожного полотна. Подчёркивалась необходимость разделения потоков зарегистрированных и незарегистрированных транспортных средств, а также грузовых и легковых автомобилей.

Акимату Мартукского района и областному Департаменту государственных доходов предложено рассмотреть возможность обустройства специализированной стоянки для грузового транспорта.

Акционерному обществу «КазАвтоЖол» совместно с дорожной полицией рекомендовано принять меры по упрощению процесса пропуска грузовиков, организовать совместно с государственными органами разъяснительную работу с предпринимателями, а также согласовать и довести до сведения бизнес-сообщества схему перекрытия участков дорог, находящихся на ремонте.

- Областная Палата предпринимателей продолжит мониторинг ситуации на пункте пропуска Жайсан и при необходимости инициирует дополнительные меры. Кроме того, рассматривается возможность совместной работы с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Оренбургской области для повышения пропускной способности пункта пропуска Жайсан – Сагаршын, — подчеркнули в пресс-службе Палаты предпринимателей Актюбинской области.

Отметим, что с июня текущего года планируется поэтапное внедрение системы электронной очереди для грузового транспорта на казахстанско-узбекской границе.