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    17:54, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Десятки домов остались без отопления в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске отключили тепломагистраль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, тепломагистраль 15ду700мм отключили, чтобы устранить техническое повреждение на сальниковом компенсаторе. Без тепла остались дома по улицам Жукова, 1, 3, 5, 5в, 26, 42, 14, 18, Ж.Кизатова, 5п, 5р, 5н, 3/5, 4и, 4в, 5с, 7/1, 8н, 9г, 2я, Победы, 4б, 2-я Заречная, 51, 51а, 54, 56, 58, 45, 47, 48, по улице 1-я Заречная, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 3-я Кирпичная, 1 и Кирпичная, 5к, 5а, 6г, 7в, 11в, 11г, 13.

    Работы на тепломагистрали обещают завершить до 22 часов.

    В 19-м микрорайоне Петропавловска термометр показывает минус 10 градусов.


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    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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