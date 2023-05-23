Десятки домов остались без холодной воды в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде жители Сортировки и поселка Компанейск остались без холодной воды. На магистральном водоводе N6 прорвало трубу диаметром 500 мм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прорыв произошел 22 мая в 23:48 на магистральном водоводе N6. Была повреждена полиэтиленовая труба диаметром 500 мм труба, подающая воду жителям Сортировки. Из-за возникновения аварии ТОО «Караганды Су» в 1.30 ночи отключили подачу воды потребителям. На данный момент бригадами ТОО «Караганды Су» проводятся аварийно-восстановительные работы.

«На данный час нет информации о характере повреждения трубопровода. Идет разработка грунта, откачка воды, подсыпка подъездных путей для подъезда тяжелой спецтехники. Водовод № 6, труба п/эт, введен в эксплуатацию в 2009 году», - сообщили в пресс-службе ТОО «Караганды Су».

С утра 23 мая был организован подвоз воды. В первую очередь компания обеспечила подвоз воды для больниц и школы, а также потребителям по заявкам.

По данным акимата города Караганды, ТОО «Караганды Су» поменяло 768 км водопровода из всей протяженности водопровода города 1116 км. Осталось заменить чуть больше 300 км.