Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Десятки домов остались без холодной воды в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Мая 2023, 11:33
Десятки домов остались без холодной воды в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде жители Сортировки и поселка Компанейск остались без холодной воды. На магистральном водоводе N6 прорвало трубу диаметром 500 мм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прорыв произошел 22 мая в 23:48 на магистральном водоводе N6. Была повреждена полиэтиленовая труба диаметром 500 мм труба, подающая воду жителям Сортировки. Из-за возникновения аварии ТОО «Караганды Су» в 1.30 ночи отключили подачу воды потребителям. На данный момент бригадами ТОО «Караганды Су» проводятся аварийно-восстановительные работы.

«На данный час нет информации о характере повреждения трубопровода. Идет разработка грунта, откачка воды, подсыпка подъездных путей для подъезда тяжелой спецтехники. Водовод № 6, труба п/эт, введен в эксплуатацию в 2009 году», - сообщили в пресс-службе ТОО «Караганды Су».

С утра 23 мая был организован подвоз воды. В первую очередь компания обеспечила подвоз воды для больниц и школы, а также потребителям по заявкам.

По данным акимата города Караганды, ТОО «Караганды Су» поменяло 768 км водопровода из всей протяженности водопровода города 1116 км. Осталось заменить чуть больше 300 км.


Карагандинская область   Происшествия   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Неизвестный избил женщину в Алматы
Неизвестный избил женщину в Алматы
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане