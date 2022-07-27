27 Июля 2022 14:47

Десятки диссертационных советов закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три года в Казахстане закрыли 60 слабых диссертационных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возможно, многим руководителям вузов это не понравилось, но это была вынужденная мера, так как качество ставилось нами во главу угла при принятии таких решений», - сообщил на своей странице в Facebook министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК.

Он подчеркнул, что введены новые требования к работе диссоветов. Теперь половина членов совета назначается в зависимости от темы диссертации, защита диссертации проходит в прямом эфире с трансляцией в сети Интернет и размещением текста диссертации в открытом доступе без ограничений во времени. При этом вуз обеспечивает перевод диссертации на государственный язык. Закреплен принцип соблюдения академической и научной этики в диссертационных работах докторантов. При этом расширено понятие академической честности.

«В отношении публикаций докторантов внедрен принцип альтернативности. Общее количество публикаций снижено с 7 до 4, а в случае публикации статей в высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода докторанта на защиту. С 2021 года докторантам дана возможность защиты диссертации без написания диссертации при наличии двух статей и одного обзора в журналах Q1-Q2 WoS, в одной статье при этом докторант должен быть первым автором или автором для корреспонденции», - добавил А.Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы. После разделения Минобразования Казахстана на два ведомства он возглавил Министерство просвещения. Главой Министерства науки и высшего образования стал Саясат Нурбек.