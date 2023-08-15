Десятки чужих скутеров продал астанчанин в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой житель столицы, заметив в интернете множество реклам по прокату мототранспорта, разработал преступный план по улучшению своего финансового состояния. Для реализации «бизнес-идеи» он приехал в Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Скутеры парень, заранее заплатив, брал в аренду на пару месяцев. А затем продавал их или сбывал в ломбарды. С заявлениями об аферисте в полицию обратились 15 человек. Сотрудники Туранского РУП начали досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Злоумышленника задержали, когда он пришел забрать мотороллер у очередной жертвы.