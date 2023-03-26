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Десятки человек ранены на акции протеста против строительства водохранилища во Франции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2023, 08:42
Десятки человек ранены на акции протеста против строительства водохранилища во Франции Еuronews

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - К социальному противостоянию вокруг пенсионной реформы во Франции добавились экологические протесты, которые переросли в столкновения с жандармами. После пятимесячного перерыва около 30 тысяч демонстрантов собрались в деревне Сент-Солин на западе страны, чтобы выразить своё недовольство строительством водохранилища. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По словам главы МВД республики, в беспорядках участвовали «более тысячи радикально настроенных и склонных к насилию» активистов. Правительство задействовало 3200 жандармов для разгона протестующих, что вдвое больше, чем во время предыдущей акции в октябре прошлого года. Местная прокуратура сообщила о 35 пострадавших, 28 из них – силовики.

Премьер-министр Элизабет Борн осудила в Твиттере «нестерпимую волну насилия» и «безответственность» радикалов.

Проект слияния 16 более мелких водоёмов реализуется с 2018 года, в финансировании принимают участие 450 фермеров, которые объединились в кооператив. Комплекс предназначен для забора воды из поверхностных источников в зимний период, что позволит орошать угодья во время летней засухи.

Противники проекта осуждают «приватизацию» воды «агробизнесом» и призывают власти ввести мораторий на строительство водохранилища.

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