Десятки автомашин застряли из-за снега на трассах в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Десятки авто застряли из-за снега на перевале в Алматинской области. Полицейские берут в свои руки спасение водителей и пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции Райымбекского района помогают жителям и гостям района выехать из снежного плена. В связи с ухудшением погодных условии на многих автодорогах области возникают подобные проблемы.

«Участковые инспекторы полиции ОМПС Райымбекского РОП Болатхан Кенже и Алиби Мажен патрулируют на автодорогах района, чтобы помочь людям, застрявшим на трассах из-за сильного бурана. Также они подтянули на эти сложные участки снегоуборочные машины, которые беспрерывно чистят снег», – сообщает начальник Райымбекского РОП Мурат Нурдаулетов.

На видео из соцсетей видно, как сотрудники полиции на своем служебном транспорте буксируют застрявшие машины.

Напомним, что закрыты многие дороги республиканского и областного значения из-за сильного ветра и густого тумана. Полицейские, в свою очередь, находятся в этих местах на круглосуточном дежурстве.

«Не смотря на сильный буран, граждане продолжают выезжать в дальние поездки. Отправляясь в дорогу, убедительно просим вас сообщать об этом знакомым и родственникам. Берите с собой запасные теплые вещи, спички и аптечку», – дополнил свою речь М. Нурдаулетов.