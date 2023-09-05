Десятками тысяч мальков карпа пополнились водоемы Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астанинское и Кояндинское водохранилища выпустили по 12 тысяч полугодовалых мальков сеголеток сарбоянского карпа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Размер мальков не превышает 2-3 сантиметров.

По словам специалистов производственно-хозяйственного предприятия «Жас Нұр», уже к рыболовному сезону будущим летом они вырастут до 35-40 сантиметров, а их вес достигнет 400 грамм.

Руководитель «Жас Нұр» Нуржан Смагулов отметил, что этот вид рыб очень устойчив к перепадам температуры, неприхотлив, выживает как в пресной, так и в солоноватой воде, и питается всем тем, что имеется в водохранилищах близ Астаны. Рыба пользуется популярностью у столичных рыбаков благодаря нежному вкусу.

Мальки были выращены в инкубационных цехах рыбопитомника «Maybalyk» и доставлены на водоемы работниками «Жас Нұр», у которого оба водохранилища находятся в долгосрочной аренде. Выпуск мальков производится ежегодно. К примеру, в прошлом году в Астанинском и Кояндинском водохранилищах поселились по 20 тысяч мальков белого амура, а в 2021 году - по 90 тысяч мальков карася.

Весной следующего года в планах предприятия пополнить численность рыбы в водоемах на 2 миллиона молоди сарбоянского карпа.

Зарыбление проводится с целью сохранения биологического баланса и естественной очистки водных пространств.