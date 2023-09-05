РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Десятками тысяч мальков карпа пополнились водоемы Астаны

    None
    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астанинское и Кояндинское водохранилища выпустили по 12 тысяч полугодовалых мальков сеголеток сарбоянского карпа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Размер мальков не превышает 2-3 сантиметров.

    По словам специалистов производственно-хозяйственного предприятия «Жас Нұр», уже к рыболовному сезону будущим летом они вырастут до 35-40 сантиметров, а их вес достигнет 400 грамм.

    Руководитель «Жас Нұр» Нуржан Смагулов отметил, что этот вид рыб очень устойчив к перепадам температуры, неприхотлив, выживает как в пресной, так и в солоноватой воде, и питается всем тем, что имеется в водохранилищах близ Астаны. Рыба пользуется популярностью у столичных рыбаков благодаря нежному вкусу.


    Мальки были выращены в инкубационных цехах рыбопитомника «Maybalyk» и доставлены на водоемы работниками «Жас Нұр», у которого оба водохранилища находятся в долгосрочной аренде. Выпуск мальков производится ежегодно. К примеру, в прошлом году в Астанинском и Кояндинском водохранилищах поселились по 20 тысяч мальков белого амура, а в 2021 году - по 90 тысяч мальков карася.
    Весной следующего года в планах предприятия пополнить численность рыбы в водоемах на 2 миллиона молоди сарбоянского карпа.

    Зарыбление проводится с целью сохранения биологического баланса и естественной очистки водных пространств.


    Теги:
    Экология Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!