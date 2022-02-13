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Десяткам человек помогли на дорогах спасатели Костанайской области

13 Февраля 2022 11:00
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Десяткам человек помогли на дорогах спасатели Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За сутки в период с 11-го по 12-ое февраля текущего года спасателями успешно были проведены аварийно-спасательные работы на автодорогах Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как сообщила пресс-служба ДЧС в Instagram , 11 февраля спасателями Аулиекольского района было совершено 2 выезда, в с. Коктал из снежных заносов вызволено 2 легковых автомобиля, в которых находилось 8 человек в сопровождении были доставлены в с. Аулиеколь, состояние удовлетворительное в медицинской помощи не нуждались, и выезд в с. Аккудук в 35 км от районного центра из снежного заноса вызволена карета скорой помощи, в которой находились водитель, фельдшер вместе с больным - они были направлены ранее на попутках.

Спасатели города Аркалык на спасательные операции направлялись 4 раза за сутки. В п.Мирный, это 60 км от самого Аркалыка, произведена эвакуация легкового автомобиля из снежного перемета и 2 человека были доставлены в с. Мирный, в медицинской помощи не нуждались. Сразу же после этого, спасатели отправились в сторону Торгая - в 15 км была оказана помощь и вызволен автомобиль с 4-мя людьми, в сопровождении они были доставлены в г.Аркалык. Уже к 3 часам ночи 12 февраля спасатели направились в с.Целинное, где по пути из застрявших автомобилей были эвакуированы 7 человек, из них 5 жители с.Целинное, а двое и еще 5 человек из данного села направились в г.Аркалык. Четвертый вызов поступил в 7.50 с информацией, что на трассе республиканского значения застряли 2 легковых автомобиля, в которых находились 6 человек, по прибытию данные автомобили отбуксированы и сопровождены на очищенный участок дороги в сторону г.Аркалык.

Так с 11-го по 12-ое февраля спасателями оказана помощь около 30 человекам, из них были спасены 15 человек, всего из снежных заносов отбуксировано 5 автомобилей.


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#Костанайская область   #Происшествия   #Дороги   #Погода  
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