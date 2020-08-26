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Десятитысячные купюры подделывали в Алматы

26 Августа 2020 10:20
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Десятитысячные купюры подделывали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осуждены сбытчики фальшивых денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

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Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе двух лиц, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 10 000 тенге на территории города Алматы и Алматинской области.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору организовала подпольный цех по изготовлению поддельных банкнот Национального Банка Республики Казахстан с целью сбыта.

Так, при обыске квартиры, оборудованной под цех по изготовлению фальшивых денежных средств, были обнаружены и изъяты ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками (заготовки) купюр номиналом 10 000 тенге с обеих сторон, фольгированные ленты с оттеснением номинала банкноты и орнамента, канцелярские принадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 000 тенге.

По приговору суда обвиняемые признаны виновными по ст. 231 ч. 2 (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК. Одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому 3 лет 6 месяцев лишения свободы.




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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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