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Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе. Состояние младенца оценивается как тяжелое, отметили в беседе с ТАСС в службе скорой помощи.
«Десятимесячный ребенок (извлечен из-под завалов). На реанимобиле едет в больницу», - сказал представитель штаба. «Состояние тяжелое», - проинформировали в скорой помощи.
В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша «готовится реанимация». Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.
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