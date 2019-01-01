Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе. Состояние младенца оценивается как тяжелое, отметили в беседе с ТАСС в службе скорой помощи.

«Десятимесячный ребенок (извлечен из-под завалов). На реанимобиле едет в больницу», - сказал представитель штаба. «Состояние тяжелое», - проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша «готовится реанимация». Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.