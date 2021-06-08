Десятилетняя проблема мусора нашла решение в посёлке вблизи Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Проблемы жителей поселка Гранитный, что находится рядом с Кокшетау, решение которых не найдут вот уже более 10 лет, наконец взяты на контроль партией «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», жители поселка Гранитный обратились в СМИ с жалобой о том, что вот уже более 10 лет не могут решить свои насущные проблемы, связанные с мусором и канализацией. Достучаться до местных властей, по словам людей, у них не получалось. И тогда на проблему откликнулся акмолинский областной филиал партии «Nur Otan».

Как оказалось, решением Зерендинского районного суда от 24 октября 2019 года водопроводные и канализационные сети села Гранитного Конысбайского сельского округа были переданы в коммунальную собственность Зерендинского района. Постановлением акимата Зерендинского района в 2019 году сети были переданы на баланс ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа Зерендинского района».

«В связи с отсутствием финансовых средств на изготовление идентификационных документов на сети и земельный участок аппаратом акима Конысбайского сельского округа была подана бюджетная заявка на выделение средств из районного бюджета. Эта заявка на очередной сессии районного маслихата была одобрена в августе 2020 года частично, только на изготовление землеустроительных документов. После этого ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа» было направлено заявление на рассмотрение земельной комиссии на выделение земельного участка под водопроводные и канализационные сети. 17 ноября 2020 года изготовлены землеустроительный проект и государственный акт на землю», - пояснила пресс-секретарь филиала партии Динара Дуйсен.

В дальнейшем финансовые средства на завершение работ по изготовлению идентификационных документов, в частности - технического паспорта, были выделены только в марте 2021 года на очередной сессии районного маслихата.

20 мая 2021 года ГУ «Аппарат акима Конысбайского сельского округа» заключило договор с зерендинским районым филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области на изготовление технического паспорта на водопроводные и канализационные сети поселка Гранитный.

«По состоянию на 3 июня 2021 года технический паспорт изготовлен, весь пакет документов находится на регистрации в органах юстиции. После чего будет проведено техническое обследование и получено техническое заключение. На это уйдет два месяца. Далее будут проведены проектно-изыскательские работы, на основании которых будет разрабатываться проектно-сметная документация в течение шести месяцев с получением положительного заключения государственной экспертизы. После будет направлена бюджетная заявка на финансирование проекта», - добавила Д. Дуйсен.

Вопрос взят на контроль акмолинским региональным филиалом партии «Nur Otan».