Десятилетний мальчик управлял машиной в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец посадил за руль 10-летнего сына, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в Усольском микрорайоне за рулём автомашины сидит несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно, полицейские установили водителя этого автомобиля.

«47-летний мужчина хотел обучить десятилетнего сына навыкам вождения транспортным средством. За передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, мужчина привлечён к административной ответственности; наложен штраф»«, - рассказал на брифинге начальник управления местной полицейской службы департамента Галым Саргулов.