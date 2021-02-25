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    19:00, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Десятилетний мальчик управлял машиной в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец посадил за руль 10-летнего сына, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в Усольском микрорайоне за рулём автомашины сидит несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как стало известно, полицейские установили водителя этого автомобиля.
    «47-летний мужчина хотел обучить десятилетнего сына навыкам вождения транспортным средством. За передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, мужчина привлечён к административной ответственности; наложен штраф»«, - рассказал на брифинге начальник управления местной полицейской службы департамента Галым Саргулов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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