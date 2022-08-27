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Десятилетнего мальчика на электросамокате сбила машина на пешеходном переходе в Атырау
27 Августа 2022 22:39

Десятилетнего мальчика на электросамокате сбила машина на пешеходном переходе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10-летнего мальчика на электросамокате сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Ребенок доставлен в больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

По уточненной информации водитель автомобиля является иностранным гражданином.


Фото: polisia.kz





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