27 Августа 2022 22:39
Десятилетнего мальчика на электросамокате сбила машина на пешеходном переходе в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10-летнего мальчика на электросамокате сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Ребенок доставлен в больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
По уточненной информации водитель автомобиля является иностранным гражданином.
Фото: polisia.kz
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