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Десятиквартирный дом горел в Семее
8 Ноября 2019 10:22
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Крышу десятиквартирного дома в Семее ночью охватил пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
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«8 ноября в 04:37 на пульт «101» Семея поступило сообщение о пожаре в
десятиквартирном одноэтажном жилом доме барачного типа по ул. Карьерная.
Произошло возгорание крыши на площади 330 кв.м», - говорится в сообщении.
Принятыми мерами пожарных эвакуировано 15 человек, в том числе 3 детей. Пожар локализован в 05:58 и ликвидирован в 07:05.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены 24 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС ВКО.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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