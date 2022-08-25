Десятикратный размер похищенного имущества выплатит экс-чиновник в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Акмолинской области по результатам проведенного анализа деятельности департамента по обеспечению качества в сфере образования выявлены факты хищения бюджетных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Установлено, что руководитель департамента по фиктивным документам получал денежные средства, выделенные на командировочные расходы. Приговором Кокшетауского городского суда 12 июля 2022 года руководитель департамента Алтаев С.Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 ч.3 п.2 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в, что составляет 21 033 110 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.