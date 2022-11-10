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    19:43, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Десятикратная чемпионка Казахстана осталась без финала ЧА-2022 по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева потерпела поражение в первом же бою чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева встретилась с представительницей Индии Альфией Тараннум Акрам и проиграла ей единогласным решением судей.

    Таким образом, Ляззат Кунгейбаева не смогла выйти в финал и стала бронзовой призеркой соревнований.

    Ляззат Кунгейбаева является чемпионкой мира-2016, а также десятикратной чемпионкой Казахстана. Для нее это был первый бой на ЧА-2022: она стартовала сразу со стадии полуфинала. Ранее в финал у Казахстана также не смогли выйти Назым Кызайбай (50 кг) и Мадина Нуршаева (66 кг).


    Фото: sports.kz


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