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    03:00, 28 Май 2021 | GMT +6

    Десятикратная чемпионка Казахстана нокаутировала соперницу и вышла в финал ЧА-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева провела свой первый бой на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева сразилась с Ханан Аль-Зеюди из ОАЭ и победила ее нокаутом в первом раунде.

    Таким образом, Ляззат Кунгейбаева стала восьмой финалисткой ЧА-2021 от женской сборной Казахстана. Кроме нее, за «золото» на турнире поборются Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Владислава Кухта (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг). Не смогли пробиться в финал турнира Дина Жоламан (54 кг) и Марина Вольнова (75 кг).
    Добавим, что Ляззат Кунгейбаева является чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Казахстана.

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