Десятиклассница из Актобе изобрела приложение, уведомляющее об угрозах школьникам

Школьница из Актобе изобрела приложение, которое с помощью системы искусственного интеллекта уведомляет компетентные органы о грозящей учащимся опасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Учащаяся 10 класса школы № 64 имени У. Кулымбетова Тумар Смагул, изучая возможности искусственного интеллекта, провела ряд исследований и разработала приложение «NazarAI», которое оповещает компетентные органы о возможной угрозе школьникам.

- Приложение «NazarAІ» с помощью искусственного интеллекта обрабатывает материалы видеокамеры в режиме реального времени, распознавая человека, моделируя его поведение и отсылая экстренное сообщение об опасных ситуациях. Приложение имеет несколько функций, одна из которых – распознавать лицо учащегося зашедшего в школу и автоматически отправлять сообщение его родителям о том, во сколько ребенок зашел в учебное учреждение. В сообщении указывается имя школьника и время его прибытия и отсылается фото, - рассказали в пресс-службе акимата.

Еще одна функция приложения - обнаружение угрозы. Если пострадавший поднимает обе руки в момент опасности, искусственный интеллект создает на видео компьютерную модель поведения человека. Произведя расчеты с использованием градусов угла поднятой руки ИИ определяет находится ли человек в опасности.

После обнаружения угрозы приложение идентифицирует изображение человека и отправляет информацию в открытый Telegram-канал. В этом Telegram-канале зарегистрирован специальный отдел органов внутренних дел.

Школьница продолжит работу над своим приложением вместе с научным руководителем Ерболом Куанышулы и еще раз исследует его возможности, отметили в акимате.