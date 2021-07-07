Десять заведений столицы наказали за нарушение карантина
Мониторинговые группы района Алматы зафиксировали нарушение режима работы баром «Aisa», кафе «Oasis» и компьютерным клубом «В9».
Также после 22:00 функционировало кафе «Sreda», расположенное в Сарыаркинском районе. Персонал заведения не носил маски, к тому же не соблюдалось социальное дистанцирование.
После установленного времени продолжали принимать посетителей в лаундж-баре «Мята» в районе Байконыр.
В Есильском районе к административной ответственности привлекли еще пять заведений общепита, которые нарушили режим работы. Среди них – ресто-бар «Какие люди», рестораны «Мост», «Мята», бар «Legends pub», пункт быстрого питания «Woklagman».
Все материалы в отношении нарушителей карантина направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.