Десять заведений столицы наказали за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 6 июля мониторинговые группы столицы выявили 10 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Мониторинговые группы района Алматы зафиксировали нарушение режима работы баром «Aisa», кафе «Oasis» и компьютерным клубом «В9».

Также после 22:00 функционировало кафе «Sreda», расположенное в Сарыаркинском районе. Персонал заведения не носил маски, к тому же не соблюдалось социальное дистанцирование.

После установленного времени продолжали принимать посетителей в лаундж-баре «Мята» в районе Байконыр.

В Есильском районе к административной ответственности привлекли еще пять заведений общепита, которые нарушили режим работы. Среди них – ресто-бар «Какие люди», рестораны «Мост», «Мята», бар «Legends pub», пункт быстрого питания «Woklagman».

Все материалы в отношении нарушителей карантина направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.