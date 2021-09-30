Десять заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают проверки объектов предпринимательства на предмет соблюдения в них мер карантина. Ежедневно рейдами охватывают свыше сотни заведений города, в некоторых из них нарушения саннорм выявляются систематически, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки, 29 сентября в столице выявили 10 заведений, нарушивших карантин.

В баре «Панаехали», караоке-баре «Sova» и ночном клубе «Alanya», расположенных в Алматинском районе, не соблюдали установленный режим работы.

В районе Байконыр факт нарушения карантина зафиксировали в баре «Панаехали».

В список нарушителей Есильского района попали 6 заведений общепита: лаундж-бар «the ДЫМ», бары «Respublika», «Derby pub», «Панаехали», «TEQUILA» и ресторан «INFORNO».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Для того чтобы остановить пандемию и ослабить карантин, жителям и гостям столицы следует пройти вакцинацию и строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.