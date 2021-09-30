РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Десять заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают проверки объектов предпринимательства на предмет соблюдения в них мер карантина. Ежедневно рейдами охватывают свыше сотни заведений города, в некоторых из них нарушения саннорм выявляются систематически, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    За прошедшие сутки, 29 сентября в столице выявили 10 заведений, нарушивших карантин.

    В баре «Панаехали», караоке-баре «Sova» и ночном клубе «Alanya», расположенных в Алматинском районе, не соблюдали установленный режим работы.

    В районе Байконыр факт нарушения карантина зафиксировали в баре «Панаехали».

    В список нарушителей Есильского района попали 6 заведений общепита: лаундж-бар «the ДЫМ», бары «Respublika», «Derby pub», «Панаехали», «TEQUILA» и ресторан «INFORNO».

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

    Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Для того чтобы остановить пандемию и ослабить карантин, жителям и гостям столицы следует пройти вакцинацию и строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    МВД РК Астана Акимат Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!