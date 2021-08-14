Десять заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки, 13 августа, мониторинговые группы столицы выявили 10 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В районе Есиль 4 заведения работали с нарушениями режима карантина. Это рестораны «Garage», «Meat and Beer», «MILLIONAIRE» и кафе «Baoli».

Несоблюдение постановление главного санврача страны также выявили в барах «Шашлыкоff» и «Гампур» и компьютерном клубе «Tokyo» в Байконырском районе.

Несоблюдение саннорм зафиксированы в атмосферном баре «Панаехали» Алматинского района и в заведениях «Хива» и «Нирвана» Сарыаркинского района.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается нестабильной, продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Ежедневно в ковидные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Жителям и гостям столицы следует проявить сознательность и строго соблюдать саннормы и ограничительные меры, избегать мест массового скопления людей и вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить окружающих.