13 Мая 2022 13:15

Десять заключенных пострадали в массовой драке в колонии Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Массовая драка между осужденными произошла в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности РУ-170/2 Уральска, передает МИА «Казинформ».

Потасовка с использованием подручных средств произошла в общежитии колонии во вторник, 10 мая, в пять утра.

«В общежитии колонии между осужденными произошла словесная перепалка, которая переросла в хулиганские действия. В течение десяти минут инцидент был локализован силами дежурного наряда и всем осужденным, принимавшим участие в драке, оказана первая медицинская помощь», – сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

По данным областного управления здравоохранения, всего пострадали десять осужденных. Двое из них отказались от медицинской помощи.

«Семерых направили в областную многопрофильную больницу. После обследования они вернулись в колонию. Одного осужденного госпитализировали с переломом нижней челюсти», - прокомментировали в управлении.

В областном департаменте полиции уточнили, что в реанимацию попал осужденный 1985 года рождения. В колонию после осмотра врача вернулись двое осужденных – 30 и 34 лет.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 Уголовного кодекса Казахстана «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Во время драки осужденные использовали подручные средства (металлические элементы вешалок), ножи и заточки не обнаружены. Со стороны осужденных жалоб и заявлений не поступало. Назначено служебное расследование», – уточнили в ДУИС по ЗКО.

Также сообщается, что полиция изъяла шесть металлических труб и три деревянные метровые палки.

Председатель «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков пообещал прокомментировать инцидент позже.