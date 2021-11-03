Десять вакцинированных атыраусцев стали миллионерами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Имена победителей завершающего этапа розыгрыша на сумму 10 млн тенге среди вакцинированных атыраусцев объявлены в прямом эфире и социальных сетях на страничках ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Вручение 10 денежных сертификатов на общую сумму 10 млн тенге вакцинированным от COVID-19 состоялось в Атырау.

Одна из обладательниц денежного сертификата на сумму 1 миллион тенге - Ашык Макбуле.

«Мы с мужем вакцинировались «Спутником» еще весной. Даже не догадывались, что участвуем в розыгрыше. Когда нам сообщили о победе, мы сначала не поверили. Спасибо большое организаторам за такой сюрприз. Получили прививку только ради себя и здоровья своих близких. Вместе с нами вакцинировался и наш 72-летний отец. Прививку перенесли хорошо. А летом мы всей семьей заболели коронавирусной инфекцией, только благодаря вакцине болезнь прошла в легкой форме, как при простуде. Мы очень переживали за отца, но и он сумел побороть вирус. Теперь, когда начнется вакцинация среди детей, планируем вакцинировать и их», - поделилась Ашык Макбуле.

Среди победительниц и многодетная мама Алтын Бозжанова.

«Я очень рада, для меня этот приз - большая неожиданность. Хочу открыть депозит и отложить эти деньги на будущее детей. У меня их четверо. Я работаю в столовой в областном психоневрологическом диспансере. Специфика моей работы такова, что мне приходится часто контактировать с людьми, поэтому вопрос о том, вакцинироваться или нет, даже не обсуждался. Чтобы защитить себя и своих близких, я твердо решила пройти иммунизацию. О своем участии в розыгрыше даже не знала, и, когда мне сообщили о победе, я сначала не поверила, думала чья-то шутка. Призываю всех получить вакцину от коронавирусной инфекции, только так мы сможем вернуться к прежней жизни», - отметила А. Бозжанова.

К слову, общий призовой фонд, разыгранный среди вакцинированных, составил 40 миллионов тенге. Акцию по стимулированию получения вакцины среди населения региона провело ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» при поддержке спонсоров.

Напомним, с 30 июня по 30 сентября 2021 года каждые 10 дней среди лиц, прошедших вакцинацию I или II компонентами, были разыграны 10 денежных сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В августе разыграли 2 сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 30 июня по 31 июля 2021 года. В сентябре были разыграны еще 2 сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 1 по 31 августа текущего года.