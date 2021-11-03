Десять вакцинированных атыраусцев стали миллионерами
Вручение 10 денежных сертификатов на общую сумму 10 млн тенге вакцинированным от COVID-19 состоялось в Атырау.
Одна из обладательниц денежного сертификата на сумму 1 миллион тенге - Ашык Макбуле.
«Мы с мужем вакцинировались «Спутником» еще весной. Даже не догадывались, что участвуем в розыгрыше. Когда нам сообщили о победе, мы сначала не поверили. Спасибо большое организаторам за такой сюрприз. Получили прививку только ради себя и здоровья своих близких. Вместе с нами вакцинировался и наш 72-летний отец. Прививку перенесли хорошо. А летом мы всей семьей заболели коронавирусной инфекцией, только благодаря вакцине болезнь прошла в легкой форме, как при простуде. Мы очень переживали за отца, но и он сумел побороть вирус. Теперь, когда начнется вакцинация среди детей, планируем вакцинировать и их», - поделилась Ашык Макбуле.
Среди победительниц и многодетная мама Алтын Бозжанова.
«Я очень рада, для меня этот приз - большая неожиданность. Хочу открыть депозит и отложить эти деньги на будущее детей. У меня их четверо. Я работаю в столовой в областном психоневрологическом диспансере. Специфика моей работы такова, что мне приходится часто контактировать с людьми, поэтому вопрос о том, вакцинироваться или нет, даже не обсуждался. Чтобы защитить себя и своих близких, я твердо решила пройти иммунизацию. О своем участии в розыгрыше даже не знала, и, когда мне сообщили о победе, я сначала не поверила, думала чья-то шутка. Призываю всех получить вакцину от коронавирусной инфекции, только так мы сможем вернуться к прежней жизни», - отметила А. Бозжанова.
К слову, общий призовой фонд, разыгранный среди вакцинированных, составил 40 миллионов тенге. Акцию по стимулированию получения вакцины среди населения региона провело ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» при поддержке спонсоров.
Напомним, с 30 июня по 30 сентября 2021 года каждые 10 дней среди лиц, прошедших вакцинацию I или II компонентами, были разыграны 10 денежных сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В августе разыграли 2 сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 30 июня по 31 июля 2021 года. В сентябре были разыграны еще 2 сертификата на сумму 3 млн тенге среди лиц, получивших вакцину с 1 по 31 августа текущего года.