Десять уголовных дел возбуждено против браконьеров в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Итоги ОПМ «Браконьер» подвели полицейские Карагандинской области. За время данного мероприятия против незаконных действий рыбаков и охотников возбуждено 10 уголовных дел и составлено более 80 административных протоколов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 9 августа по 31 августа в Карагандинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

«За этот период возбуждено девять уголовных дел по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», одно уголовное дело по статье 337 УК РК «Незаконная охота». Кроме того, составлено 87 административных протоколов по статье 383 КРК об АП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», – сообщил начальник отдела природоохранной полиции УМПС ДП Карагандинской области Ерболат Изатов.

Так, 29 августа полицейские в районе города Приозерска в двух километрах от дачного массива на берегу озера Балхаш задержали моторную лодку. В ней находились трое мужчин в возрасте 38, 42 и 47 лет. Все они – житель Приозерска. В лодке было обнаружено и изъято 160 кг рыбы.

В этот же день сотрудники отдела полиции Шетского района Карагандинской области на автодороге «Кызылорда-Павлодар» остановили автомобиль Нива под управлением 60-летнего мужчины. В ходе осмотра в багажнике машины полицейские обнаружили надувную лодку, пять штук сетей и около 37 кг сазана.

30 августа непосредственно в бухте Бертыс озера Балхаш задержан 26-летний житель города Балхаша, в лодке которого находились 87 кг сома и рыболовные снасти. Материальный ущерб составил 330 тысяч тенге.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РК. Ведется расследование.