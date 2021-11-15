Десять убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3230 преступлений. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за неделю совершено 3230 преступлений, 2247 из них раскрыты в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 28 грабежей, 475 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было также отмечено, что министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выступил на Правительственном часе в Мажилисе Парламента.

Он доложил депутатскому корпусу о криминальной обстановке в республике и отметил, что на четверть меньше совершено преступлений на улицах ранее судимыми, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, с применением оружия. Улучшена раскрываемость. Министр также сообщил, что такие положительные тенденции сохраняются на протяжении последних 3 лет.

В то же время обращено внимание на рост числа интернет-мошенничеств.

«Учитывая, что эти преступления зачастую совершаются из-за рубежа, по инициативе МВД Казахстана данный вопрос в октябре рассмотрен на заседании Совета министров внутренних дел СНГ» - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Министр подробно остановился на проводимых в системе МВД масштабных преобразованиях.