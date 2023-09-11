Десять тысяч раз казахстанцы нарушили природоохранное законодательство с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане выявили свыше 10 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом оружия и природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов, передает МИА «Казинформ».

По данным МВД, возбуждено 330 уголовных дел по следующим статьям:

- ст. 335 УК «незаконная добыча рыбных ресурсов» - 82;

- ст. 337 УК «незаконная охота» - 39;

- ст. 339 УК «незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных» - 123;

- ст. 340 УК «незаконная порубка деревьев и кустарников» - 69.

Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов возбуждено 17 уголовных правонарушений.

«К административной ответственности привлечено около 10 тысяч казахстанцев за нарушение правил охоты, рыболовства и содержания зеленых насаждений. Наложено штрафов на сумму свыше 89,8 миллиона тенге. Из незаконного оборота изъято более 79,5 тонны рыбы, из них 5,5 тонны осетровых пород, 609 кубометров незаконно заготовленного леса», - проинформировал Асылбек Идрисов на брифинге.

Спикер напомнил, что за незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до трех тысяч МРП и лишение свободы до трех лет, а также административная ответственность в виде штрафа от 5 до 70 МРП.