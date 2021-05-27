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    05:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Десять столичных школ вошли в ТОП-100 олимпийских школ страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять столичных школ вошли в список «100 лучших олимпийских школ Казахстана по итогам республиканской олимпиады 2020-2021 учебного года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Руководитель управления образования города Нур-Султана Шакарим Сейсенбай сообщил, что по итогам учебного года 110 столичных школьников прошли на заключительный этап республиканской олимпиады и завоевали 68 призовых мест, из них 11 золотых, 24 серебряные и 33 бронзовые медали.

    По итогам олимпиады 3 столичные школы заняли призовые места и удостоены звания «Лучшая олимпийская школа»: это БИЛ для одаренных юношей, школа-лицей NURORDA, школа-гимназия № 46.

    «Нельзя не отметить лучших выпускников, победителей международных и республиканских олимпиад: это Данат Дюсенбеков – МШ Spectrum (математика), Дильназ Уалиева – «Зерде» (математика), Аманбол Қанатұлы – школа-лицей NURORDA (информатика), Сейсенқұл Бақдәулет – БИЛ для одаренных юношей (химия), Фетуллах Сам – БИЛ для юношей (математика), которые получили приглашение в различные вузы мира», — сказал Шакарим Сейсенбай.

    10 столичных школ вошли в топ «100 лучших олимпийских школ Казахстана по итогам республиканской олимпиады 2020-2021 учебного года».

    «Наша сборная в очередной раз завоевала первое командное место, подтвердив звание «Лучшая олимпийская команда», — добавил главный педагог столицы.

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