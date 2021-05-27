Десять столичных школ вошли в ТОП-100 олимпийских школ страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять столичных школ вошли в список «100 лучших олимпийских школ Казахстана по итогам республиканской олимпиады 2020-2021 учебного года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Руководитель управления образования города Нур-Султана Шакарим Сейсенбай сообщил, что по итогам учебного года 110 столичных школьников прошли на заключительный этап республиканской олимпиады и завоевали 68 призовых мест, из них 11 золотых, 24 серебряные и 33 бронзовые медали.

По итогам олимпиады 3 столичные школы заняли призовые места и удостоены звания «Лучшая олимпийская школа»: это БИЛ для одаренных юношей, школа-лицей NURORDA, школа-гимназия № 46.

«Нельзя не отметить лучших выпускников, победителей международных и республиканских олимпиад: это Данат Дюсенбеков – МШ Spectrum (математика), Дильназ Уалиева – «Зерде» (математика), Аманбол Қанатұлы – школа-лицей NURORDA (информатика), Сейсенқұл Бақдәулет – БИЛ для одаренных юношей (химия), Фетуллах Сам – БИЛ для юношей (математика), которые получили приглашение в различные вузы мира», — сказал Шакарим Сейсенбай.

10 столичных школ вошли в топ «100 лучших олимпийских школ Казахстана по итогам республиканской олимпиады 2020-2021 учебного года».

«Наша сборная в очередной раз завоевала первое командное место, подтвердив звание «Лучшая олимпийская команда», — добавил главный педагог столицы.