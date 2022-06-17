17 Июня 2022 10:34

Десять стихийных свалок выявлено с начала года с помощью спутника в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 2018 года в Казахстане действует космический мониторинг, который на сегодня охватывает 39 населенных пунктов, в том числе и город Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Результаты космического мониторинга отслеживаются соответствующими службами через геосервис, где указываются места складирования отходов. Сервис позволяет определить тип свалки, дату снимка и территориальную принадлежность с возможностью внесения комментариев специалистами. Геопорталом в 2021 году были выявлены 17 стихийных свалок, с начала текущего года – 10 мест стихийных свалок в Турксибском и Медеуском районах. Местными акиматами начата работа по очистке данных территорий.

Для выявления несанкционированных стихийных свалок на территории города акиматом города Алматы создана рабочая группа, в состав группы входят сотрудники департамента экологии, специализированной природоохранной прокуратуры, департамента полиции, районных акиматов и отдела охраны окружающей среды и экологии ГУ «Государственный региональный природный парк «Медеу» управления экологии и окружающей среды города Алматы.

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным пяти местам ведутся работы. За 2021 год было составлено порядка 2,5 тыс. административных протоколов (по ст.505 «Нарушение правил благоустройства» Административного кодекса РК) на общую сумму 109 млн тенге. С начала этого года составлено 1 тыс. 255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге.

Полученные данные показывают, что, в основном, стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.

На территории города Алматы для сбора твердо-бытовых отходов имеются порядка 1 тыс. 500 контейнерных площадок, где установлены более 8 тыс. контейнеров. Вывоз строительных отходов производится на Аксайский карьер, расположенный на приграничной с Наурызбайским районом города Алматы территории Карасайского района Алматинской области. А несортируемые биоразлагаемые и крупногабаритные отходы направляется на полигон в Алматинской области.

С целью раздельного сбора вторичного сырья на контейнерных площадках установлены более 1 тыс. единиц сетчатых контейнеров и около 300 контейнеров для сбора хлебобулочных отходов. МСБ налажена их переработка. Также на территории города установлены 37 пунктов приема вторсырья, в организациях установлены более 1 тыс. экобоксов для сбора макулатуры, стеклотары и пластиковых отходов.

В целях предотвращения появления новых несанкционированных мест стихийных свалок просим жителей и гостей города соблюдать Правила благоустройства города Алматы, пользоваться специально отведенными контейнерами и боксами для сбора отходов и услугами специализированных организаций, у которых имеется договор на утилизацию строительных и промышленных отходов.

Также информируем, что для мониторинга и оперативного реагирования по ликвидации образовавшихся стихийных свалок создан чат в мессенджере WhatsApp с участием сотрудников природоохранной прокуратуры, департамента экологии и заместителей акимов районов по благоустройству.

В целях обеспечения соблюдения чистоты, организации своевременной уборки, вывоза твердо-бытовых отходов и недопущения возникновения стихийных свалок жителей и гостей города просим обращаться в управление экологии и окружающей среды города Алматы (в мессенджер Whatsapp +7 707 912 16 26).



