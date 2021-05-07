Десять сотрудников органов гражданской защиты представлены к госнаградам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая Президент Касым-Жомарт Токаев в честь Дня защитника Отечества наградил орденом «Айбын» ІІ степени заместителя председателя Комитета противопожарной службы Хасенова Марата Майдановича, пожарных Владимира Белякова и Айдархана Кемаладинова медалями «Ерлігі үшін» за спасение людей в чрезвычайных ситуациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, 8 января 2021 года командир отделения пожарной части № 5 ДЧС Костанайской области Владимир Беляков спас 4 человек из задымленного подъезда жилого дома в многоэтажном жилом доме в Костанае. Пожарный вместе с дежурным караулом установил лестницу на балкон третьего этажа над горящей квартирой и в условиях задымления и высокой температуры спас людей, кричавших о помощи. Благодаря грамотным и оперативным действиям, жители третьего и четвёртого этажа остались невридимы.

Старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 6 ДЧС города Нур-Султана Айдархан Кемаладинов 14 октября 2020 года в свободное от несения службы время, проходя мимо жилого дома по улице Сарыарка, заметил клубы дыма из окна седьмого этажа. Он немедленно поспешил на помощь, и поднявшись на этаж, обнаружил сильный дым из квартиры, из которого были слышны крики о помощи. Несмотря на задымление, рискуя собственной жизнью, пожарный спас беременную женщину и её четверых детей.

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Марат Хасенов внес значительный вклад во внедрение системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности.

В этот день от имени Главы государства Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин наградил государственными наградами орденом «Айбын» ІІ степени первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, медалью «Ерен еңбегі үшін» директора департамента стратегического планирования и информационно-аналитической работы Кайркул Джазыбаеву.

Медалями «Ерлігі үшін» также награждены командир отделения пожарной части № 5 ДЧС Западно-Казахстанской области Алтай Азаматов, командир отделения пожарной части № 10 ДЧС Карагандинской области Дамир Оразбеков, пожарный-спасатель пожарного поста № 12 ДЧС Павлодарской области Ермек Тұрлыбеков, командир отделения пожарной части № 4 ДЧС Актюбинской области Габиден Утарбаев.

Всего Указом Президента Республики Казахстан за образцовое исполнение служебного долга и высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации награждены государственными наградами 10 сотрудников органов гражданской защиты.

Пожарные и спасатели всегда готовы прийти на помощь в опасной для жизни ситуации. На боевое дежурство ежесуточно заступает 3300 бойцов, которыми совершаются до 150 выездов на пожары и загорания, а также до 45 выездов на проведение аварийно-спасательных работ.

Ежегодно в среднемрегистрируется более 18 тысяч ЧС природного и техногенного характера, из них около 15 тысяч – пожары. Из мест ЧС пожарные спасают 8 тысяч граждан, эвакуируют свыше 20 тысяч человек, оказывается медицинская помощь 4,5 тысячам пострадавшим.