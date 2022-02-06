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Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине

6 Февраля 2022 17:04
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Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Десять новых случаев заражения коронавирусом выявлено среди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении оргкомитета «Пекин-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как следует из документа на официальном сайте, 5 февраля в Китай прибыло 305 человек, из низ 190 спортсменов и официальных лиц и 115 - «представители других заинтересованных сторон».

В результате ПЦР-тестирования в аэропорту и в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр, было выявлено 10 инфицированных: шесть – среди атлетов и официальных лиц, четыре – среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля.



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#Спорт   #Коронавирус в мире   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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