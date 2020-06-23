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Десять шымкентцев наградили медалью «Халық алғысы»
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте медалью «Халық алғысы» были награждены 10 граждан. В числе награжденных - полицейские, врачи, предприниматели и волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.
Аким города Мурат Айтенов принял участие в республиканском онлайн-форуме BIZ BIRGEMIZ. Вместе с представителями различных сфер, принявшими активное участие в борьбе с пандемией, глава города посмотрел видеообращение Президента РК Касым- Жомарта Токаева. Затем был показан краткий видеоролик о борьбе с пандемией в стране.
Кроме того, на собрании выступили активисты общества и выразили свою благодарность. Медалью «Халық алғысы» награждены: Алимбаева Эльмира - врач станции скорой медицинской помощи, Байсакалова Алия - главная медицинская сестра инфекционной больницы, Агабекова Гульжан - врач реабилитационного центра «Мейірім», Бухарбаев Мухтар - командир департамента полиции, Ходжанов Руслан - инспектор полиции, Бабаханов Мадияр -сотрудник воинской части № 35748, Ахметова Мейзкуль - сотрудник центра социальной адаптации, Наимбекова Айжан - генеральный директор ТОО «GraMad Retail», Куанышбаева Гульсара - главный редактор телеканала «Оңтүстік», Ким Евгения – волонтер.
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