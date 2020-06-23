+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 25 °С
USD 401.26 EUR 452.86
RUB 5.83 CNY 56.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Десять шымкентцев наградили медалью «Халық алғысы»

23 Июня 2020 23:13
Поделиться:
Десять шымкентцев наградили медалью «Халық алғысы»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте медалью «Халық алғысы» были награждены 10 граждан. В числе награжденных - полицейские, врачи, предприниматели и волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

Новости по теме
Искусственный пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса
Медаль «Халық алғысы»: в Мангистауской области наградили врачей, учителей, полицейских Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау Простоял на трассе 4 часа – водитель из ЗКО поблагодарил павлодарского полицейского за помощь

Аким города Мурат Айтенов принял участие в республиканском онлайн-форуме BIZ BIRGEMIZ. Вместе с представителями различных сфер, принявшими активное участие в борьбе с пандемией, глава города посмотрел видеообращение Президента РК Касым- Жомарта Токаева. Затем был показан краткий видеоролик о борьбе с пандемией в стране.

Кроме того, на собрании выступили активисты общества и выразили свою благодарность. Медалью «Халық алғысы» награждены: Алимбаева Эльмира - врач станции скорой медицинской помощи, Байсакалова Алия - главная медицинская сестра инфекционной больницы, Агабекова Гульжан - врач реабилитационного центра «Мейірім», Бухарбаев Мухтар - командир департамента полиции, Ходжанов Руслан - инспектор полиции, Бабаханов Мадияр -сотрудник воинской части № 35748, Ахметова Мейзкуль - сотрудник центра социальной адаптации, Наимбекова Айжан - генеральный директор ТОО «GraMad Retail», Куанышбаева Гульсара - главный редактор телеканала «Оңтүстік», Ким Евгения – волонтер.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акимат   #Здравоохранение   #МВД РК   #Шымкент   #Общество   #Бірге - реализуем вместе   #Волонтёрство  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив