Десять школ Жамбылской области вошли в число ста лучших школ Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О достижениях жамбылских учителей и школьников рассказали в Таразе на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В школах региона работают более сорока тысяч педагогов, - рассказала исполняющая обязанности руководителя облуправления образования Жамиля Бекбатырова. – Наши учителя доказывают профессиональное мастерство своим участием и победами в республиканских олимпиадах и конкурсах».

Более 1 890 педагогов Жамбылской области стали победителями в республиканских, международных конкурсах и дистанционных олимпиадах. С 2012 года на ежегодном республиканском конкурсе «Лучший педагог» 31 педагог области доказал свое первенство, из них 14 учителей сельских школ. Преподаватели области побеждали на VIII Республиканском фестивале инновационно-педагогических идей, конкурсе «Лучшая авторская программа», VI Международном творческом конкурсе учителей математики, физики и информатики, республиканской олимпиаде «Математическая регата» и республиканской математической олимпиаде «ПедСтарт» среди учителей начальных классов, отметила спикер.

«Только такие учителя, знающие и любящие свою историю, язык, культуру, владеющие иностранными языками, могут воспитать одаренных детей. Велика роль учителя в нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения. Подтверждением тому служат 132 медали жамбылских учащихся на международных, республиканских предметных олимпиадах и научных соревнованиях, а также 2 967 призовых мест в творческих конкурсах, 238 медалей в различных спортивных соревнованиях», - продолжила Жамиля Бекбатырова.

По словам спикера, за три года (с 2016 по 2019) 20 788 педагогов прошли курсы по обновлённому содержанию образования, что составляет 87,7% от общего количества учителей области.

«Десять школ региона вошли в число «100 лучших школ» республики. На сегодня в области функционируют 5 специализированных организаций образования для одаренных детей, где учатся 1 593 школьника, из них 720 – из сельской местности. Сегодня 100% школ области подключены к высокоскоростному Интернету 4 мегабит/сек, проекту «Күнделік», цифровому образовательному ресурсу Bilimland. В регионе открыто 48 IT-классов. Более половины школ Жамбылской области оснащено кабинетами робототехники. В этом году планируется оснащение кабинетами робототехники на 70%», - отметила спикер.

«Особого внимания требует организация досуга детей, - считает Жамиля Бекбатырова. - 92,8% школьников охвачено дополнительным образованием. В рамках проекта «ЕЛ ҮМІТІ» для поддержки одаренных детей «Областной центр школьных олимпиад и внешкольных мероприятий» переименован в Областной центр «Жамбыл дарыны». Среди учащихся 5 - 6 классов здесь проводится Национальная интеллектуальная олимпиада. В центре был открыт технопарк Taraz junior park, где учащихся обучают IT-

технологиям».