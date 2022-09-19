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Десять школ СКО находятся в предаварийном состоянии
19 Сентября 2022, 14:20

Десять школ СКО находятся в предаварийном состоянии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 10 сельских школ находятся в предаварийном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по обеспечению качества в сфере образования, мониторинг показал, что срочного капитального ремонта требуют Новосветловская и Комаровская средние школы Айыртауского района, Октябрьская школа района М. Жумабаева, Елтайская, Кишкенекольская казахская гимназия, Кызылтуская средняя школа Уалихановского района, Киевская, Карашиликская, Бостандыкская и Бестерекская школы Акжарского района.

«Всего, согласно национальной образовательной базы данных, из 472 школ 85 находятся в приспособленных помещениях - 18%, 387 школ имеют кирпичное здание, здание Тюменской школы Аккайынского района построено из камыша, три начальные школы расположены в деревянных строениях. Две школы города Петропавловска находятся в зданиях 1936-го года постройки. В целом по области 271 школа, или 58%, построены в период с 1930 по 1979 годы. Имеются школы, которые занимают лишь часть двух- и трехэтажных зданий. В этой связи актуальной задачей местных исполнительных органов остается проведение мониторинга технического состояния учебных зданий и необходимой профилактической работы по предотвращению их аварийности и своевременного проведения ремонта», - сообщили в департаменте.

Аварийными в регионе признали три школы в Тайыншинском районе. Строительство двух новых в райцентре Тайынша и селе Вишневке началось. На возведение новой школы в селе Драгомировка разрабатывают проектно-сметную документацию.


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