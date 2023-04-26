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Десять полицейских и водитель авто погибли при взрыве в Индии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 22:30
Десять полицейских и водитель авто погибли при взрыве в Индии Фото: 1MI

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Десять сотрудников полиции и водитель авто погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое привели в действие наксалиты (группировка повстанцев), в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным полиции, стражи порядка, являющиеся членами окружной резервной гвардии (DRG), возвращались с операции против наксалитов, когда подверглись нападению.

«Автомобиль DRG был атакован наксалитами сегодня в районе Аранпур округа Дантевада. В результате нападения погибли 10 бойцов DRG и одно гражданское лицо. Подкрепление прибыло на место, тела эвакуируются», - заявил высокопоставленный сотрудник полиции района Бастар П. Сундаррадж.


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