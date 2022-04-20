Десять пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 апреля лечение от КВИ продолжает получать 1 791 человек (853 КВИ+ и 938 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 679 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии десять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – три пациента.