Десять объектов с нарушениями карантинных мер выявили за день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается усиленный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Так, мониторинговыми группами Алматы за один день выявлено 10 объектов с нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 13 ноября мониторинговые группы в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП «Атамекен» провели проверки в 28 объектах по соблюдению карантинных мероприятий.

По итогам проверок нарушения выявлены на 10 объектах.

В Алмалинском районе мониторинговыми группами нарушения выявлены на четырех объектах: к афе «Мега донер» (проспект Сейфуллина, 467Б) и бургерная по проспекту Абылай хана, 27, в нарушение запрета, работали после 22.00; букмекерская контора « Tennisi.kz « по проспекту Сейфуллина, 404, и караоке « Do Re Mi « по улице Муканова, 130 уличили в незаконном ведении деятельности.

В Ауэзовском районе продолжало работать после 22.00 кафе «Тамыр» в мкр Мамыр-4, 5А.

Мониторинговыми группами Бостандыкского района выявлено три объекта с нарушениями.

В ТРЦ АДК, по улице Сатпаева, 90 работал фудкорт, в ТРЦ «Мега Алма-Ата» по улице Розыбакиева, 247А – фудкорт и батуты. Открыты после 22.00 были пункт быстрого питания «Red Dragon» по улице Розыбакиева, 136/1, « Шаверма street food» по улице Розыбакиева, 136/1, кафе Barakat burger по проспекту Абая, 76.

В отношении юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно статье 425 части 1 КоАП РК.

В случае выявления фактов систематического и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дел для передачи в суд.



