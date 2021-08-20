Десять новых специальностей откроют в этом году в колледжах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В колледжах Карагандинской области откроются десять новых специальностей. Это позволит закрыть дефицит востребованных специалистов в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Благодаря введению интегрированных модульных образовательных программ студенты получают сразу несколько квалификаций по специальности вместо одной. В колледжах внедряется программа SKILLS-ID, основанная на анализе рынка труда. Сокращается количество невостребованных специальностей. Взамен открываются новые, перспективные.

Об этом на августовском совещании педагогов в онлайн-режиме рассказала руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

«За последние три года открыто десять востребованных специальностей, из них по двум подготовка ведётся только в нашей области – «Микроэлектроника и мобильные устройства» и «Информационная безопасность». В новом учебном году мы открываем ещё десять специальностей, – сообщила Гульсум Кожахметова. – Это «Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов», «Цифровая техника (по видам)», «Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий», «Дизайн одежды», «Дизайн промышленной продукции», «Дизайн интерьера», «Системы информационной безопасности», «Возобновляемая энергетика», «Производство шин», «Логистика».

В 15 колледжах реализуется республиканский проект «Жас маман», направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов и открытие новых востребованных специальностей. В рамках проекта колледжи оснащены современным оборудованием.

Также в регионе создано семь центров компетенций. В будущем на базе одного из них будет тренировочный лагерь. Всего в области 15 центров компетенций. В следующем году планируется открыть ещё восемь таких площадок.

«Продолжается работа по развитию дуального обучения. Налажено сотрудничество с 360 предприятиями. В этом году доля специальностей, охваченных дуальным обучением, составит 50%, – отметила спикер. – Продолжается работа по развитию международного движения Worldskills, направленного на популяризацию рабочих профессий. В этом году впервые итоговая аттестация выпускников проводилась с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена с учётом стандартов WorldSkills».

Экзамены такого формата прошли 630 студентов на базе 13 колледжей. Выпускники, получившие SkillsPassport, внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой имеют работодатели ведущих предприятий для поиска и подбора персонала.

Колледжи региона наладили сотрудничество и с международными компаниями. Совместно с российской компанией «Татнефть» на базе Саранского многопрофильного колледжа будет создана новая специальность «Производство шин» по квалификациям «сборщик-формовщик покрышек», «машинист автокамерного агрегата», «прессовщик-вулканизаторщик», «техник-технолог».