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Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области

13 Августа 2021 21:00
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Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 240 тысяч школьников будут обучаться в новом учебном году в 442 школах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на площадке региональной службы коммуникаций рассказала заместитель руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова.

«По прогнозу впервые переступят порог наших школ 22 327 первоклашек, - сказала спикер. - На сегодняшний день принято 21 603 ребенка, а это составляет 97%. 98,6% педагогов вакцинировано против коронавируса».

Все школы региона обеспечены интернетом - в 56 школах скорость составляет 4-8 мбит/с, в 386 школах – 10-100 мбит/с.

«Школы Жамбылской области оснащены 52 797 компьютерами, необходимыми в учебном процессе. В 2020 году за счет средств местного бюджета приобретено 20 234 роутера для обеспечения интернетом детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся дистанционно. Все школы подключены к информационной системе «Күнделік». В дистанционном обучении 374 школы области используют образовательные платформы DarynOnline, BilimLand, EduPage, Sabak.kz. Платформа «DаrуnOnlinе» интегрирована с информационной системой «Күнделік», - рассказала Жамиля Бекбатырова.

По словам спикера, на приобретение учебников, учебно-методических комплектов и дополнительных учебных пособий на 2022-2023 учебный год выделено 3,1 млрд тенге.

«Планируется, что в новом учебном году школьники будут полностью обеспечены учебниками. Доставка учебной литературы из издательств будет завершена до 15 августа. В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию десяти новых школ, в том числе будет построено восемь, и откроются две частные школы», - рассказала заместитель руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова.


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#Жамбылская область   #Образование  
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Автор:

Галина Скрипник

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