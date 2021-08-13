Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 240 тысяч школьников будут обучаться в новом учебном году в 442 школах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций рассказала заместитель руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова.

«По прогнозу впервые переступят порог наших школ 22 327 первоклашек, - сказала спикер. - На сегодняшний день принято 21 603 ребенка, а это составляет 97%. 98,6% педагогов вакцинировано против коронавируса».

Все школы региона обеспечены интернетом - в 56 школах скорость составляет 4-8 мбит/с, в 386 школах – 10-100 мбит/с.

«Школы Жамбылской области оснащены 52 797 компьютерами, необходимыми в учебном процессе. В 2020 году за счет средств местного бюджета приобретено 20 234 роутера для обеспечения интернетом детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся дистанционно. Все школы подключены к информационной системе «Күнделік». В дистанционном обучении 374 школы области используют образовательные платформы DarynOnline, BilimLand, EduPage, Sabak.kz. Платформа «DаrуnOnlinе» интегрирована с информационной системой «Күнделік», - рассказала Жамиля Бекбатырова.

По словам спикера, на приобретение учебников, учебно-методических комплектов и дополнительных учебных пособий на 2022-2023 учебный год выделено 3,1 млрд тенге.

«Планируется, что в новом учебном году школьники будут полностью обеспечены учебниками. Доставка учебной литературы из издательств будет завершена до 15 августа. В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию десяти новых школ, в том числе будет построено восемь, и откроются две частные школы», - рассказала заместитель руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова.