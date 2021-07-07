РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Десять нарколабораторий ликвидировали в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала года изъято почти 2 тонны наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно рассмотрено состояние работы по противодействию организованной преступности и наркобизнесу. С начала года изъято почти 2 тонны наркотиков, из них 41 кг синтетических. Ликвидировано 10 нарколабораторий по их производству», - сказала Шугыла Бериккызы.

    Спикер добавила, что особое внимание коллегией было уделено вопросам охраны общественного порядка.

    «В системе МВД 2021 год объявлен – Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». В городах уже установлено 58 модульных стационарных постов полиции. В целом в течение 5 лет планируется установить 176 таких постов. Прорабатывается установка тревожных кнопок «SOS» для экстренного вызова полиции в общественных местах и на автодорогах» - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая на коллегии.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!