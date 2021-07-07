Десять нарколабораторий ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала года изъято почти 2 тонны наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно рассмотрено состояние работы по противодействию организованной преступности и наркобизнесу. С начала года изъято почти 2 тонны наркотиков, из них 41 кг синтетических. Ликвидировано 10 нарколабораторий по их производству», - сказала Шугыла Бериккызы.

Спикер добавила, что особое внимание коллегией было уделено вопросам охраны общественного порядка.

«В системе МВД 2021 год объявлен – Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». В городах уже установлено 58 модульных стационарных постов полиции. В целом в течение 5 лет планируется установить 176 таких постов. Прорабатывается установка тревожных кнопок «SOS» для экстренного вызова полиции в общественных местах и на автодорогах» - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая на коллегии.