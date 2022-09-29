Десять мешков с марихуаной обнаружили в авто кызылординца

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 10 мешков с марихуаной обнаружили в авто жителя Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульные полицейские роты департамента полиции Кызылординской области в ходе ОПМ «Қарасора-2022» остановили автомобиль Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения на трассе «Шымкент – Самара» близ Кармакшинского района.

В автомобиле они обнаружили 10 мешков с растительным веществом. По заключению экспертизы, изъятое оказалось высушенной марихуаной весом 42,7 кг.

45-летний водитель и 32-летний пассажир - жители Кызылординской области - водворены в изолятор временного содержания.

По факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».













Фото: polisia.kz