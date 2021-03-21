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    14:49, 21 Март 2021 | GMT +6

    Десять медалей завоевали казахстанские боксеры на турнире в Турции

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    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции завершился международный турнир по боксу «Босфор». Результатом выступления Казахстана стали десять медалей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    «Золото»: Дархан Дуйсебай (до 69 килограммов), Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма); «Серебро»: Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Валентина Хальзова (до 75 килограммов);

    «Бронза»: Дамир Абдикадыр (до 52 килограммов), Булат Ерсултан (до 63 килограммов), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов), Ангелина Лукас (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов) и Римма Волосенко (до 60 килограммов).


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