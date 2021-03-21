Десять медалей завоевали казахстанские боксеры на турнире в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции завершился международный турнир по боксу «Босфор». Результатом выступления Казахстана стали десять медалей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Золото»: Дархан Дуйсебай (до 69 килограммов), Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма); «Серебро»: Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Валентина Хальзова (до 75 килограммов);

«Бронза»: Дамир Абдикадыр (до 52 килограммов), Булат Ерсултан (до 63 килограммов), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов), Ангелина Лукас (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов) и Римма Волосенко (до 60 килограммов).