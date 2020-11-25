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Десять колледжей получили книги в рамках проекта «Сакральный Казахстан»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Ноября 2020, 09:40
Десять колледжей получили книги в рамках проекта «Сакральный Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Филиал партии Nur Otan и проектный офис «Рухани жаңғыру» по г. Нур-Султану передали десяти средне-специальным учебным заведениям столицы по сто экземпляров книг в рамках проекта «Сакральный Казахстан», передает МИА «Казинформ со ссылкой на официальный сайт города.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan Чингисхан Кожахметов, руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» по г. Нур-Султану Акерке Жуманбаева, руководитель Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева и директора средних специальных учебных заведений столицы.

Проект «Читающая школа – читающая нация», в рамках которого организовано мероприятие, направлен на повышение культуры и читательской активности.

«Самыми читающими странами в мире являются Китай, Филиппины, Египет и Чехия. Уверена, что если мы будем вести системную работу по этому направлению, то в скором времени мы также сможем попасть в число самых читающих наций. Главная цель сегодняшнего мероприятия – повышение интереса подростков к чтению», – сказала руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» по г. Нур-Султану Акерке Жуманбаева.

По словам первого заместителя председателя филиала партии Nur Otan Чингисхана Кожахметова, в ближайшее время планируется провести аналогичную встречу с заведующими детскими садами.

В свою очередь, руководители колледжей высказали предложения по переводу технической литературы на казахский язык в средних специальных учебных заведениях.

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